Disney+ confirms 2026/27 UEFA Women’s Champions League coverage plans

Disney+ subscribers can watch all 75 matches from the 2026/27 UEFA Women’s Champions League season from September 22nd.
The streamer’s coverage will see Alex Scott MBE and Shebahn Aherne alternate hosting duties throughout the competition, plus contributions from expert pundits including broadcaster and former England international Leanne Sanderson, former Manchester City defender and Premier League regular Nedum Onuoha, and Dutch sisters Sanne and Merel van Dongen.
This season also sees the launch of ‘The Hangout’, a new studio show airing live from 17:00 to 22:30 on matchdays which will bring fans pre-match build-up, half-time analysis and post-match reaction.
Tuesday 22 September
- FC Bayern München vs Manchester City (17:45)
- FC Internazionale Milano vs BK Häcken FF (17:45)
- Arsenal Women FC vs HB Køge Women (20:00)
- Juventus vs SL Benfica (20:00)
- Real Madrid C.F. vs Paris Saint-Germain (20:00)
Wednesday 23 September
- OH Leuven vs AS Roma (17:45)
- Servette FCCF vs OL Lyonnes (17:45)
- Chelsea FC Women vs FK Austria Wien (20:00)
- FC Barcelona vs Paris FC (20:00)
Wednesday 30 September
- AS Roma vs FC Barcelona (17:45)
- BK Häcken FF vs Juventus (17:45)
- Paris FC vs Arsenal Women FC (17:45)
- OL Lyonnes vs Chelsea FC Women (20:00)
- SL Benfica vs FC Bayern München (20:00)
Thursday 1 October
- FK Austria Wien vs FC Internazionale Milano (17:45)
- HB Køge Women vs Servette FCCF (17:45)
- Manchester City vs Real Madrid C.F. (20:00)
- Paris Saint-Germain vs OH Leuven (20:00)
Wednesday 28 October
- Chelsea FC Women vs AS Roma (17:45)
- FC Bayern München vs Real Madrid C.F. (17:45)
- Servette FCCF vs OH Leuven (17:45)
- Arsenal Women FC vs SL Benfica (20:00)
- OL Lyonnes vs FC Internazionale Milano (20:00)
Thursday 29 October
- FK Austria Wien vs Juventus (17:45)
- Paris FC vs BK Häcken FF (17:45)
- HB Køge Women vs FC Barcelona (20:00)
- Manchester City vs Paris Saint-Germain (20:00)