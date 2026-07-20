Marvel releases new Avengers: Doomsday trailer 

Marvel and Disney have released a new trailer for Avengers: Doomsday which arrives in cinemas on December 18th.
Official Synopsis
In “Avengers: Doomsday,” beloved heroes from three distinct universes will be set on a deadly collision course and face an existential threat unlike anything they’ve ever encountered.
The film stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, with Tenoch Huerta Mejia.
Marvel Studios’ Avengers: Doomsday is directed by Anthony and Joe Russo; produced by Kevin Feige, Louis D’Esposito and Jonathan Schwartz.